росія заявила про атаку дронів на москву, Тульську область і окупований Крим

У столиці рф повідомили про десятки збитих дронів, а в Тульській області вибухи кілька годин лунали поблизу хімічного заводу "Азот".

У ніч на 26 червня безпілотники атакували низку регіонів росії та тимчасово окупований Крим. Під ударом, зокрема, опинився хімічний завод "Азот" у Тульській області, а в москві через атаку дронів тимчасово обмежували роботу аеропортів.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, перші повідомлення про атаку безпілотників надійшли близько 02:30. Він заявив про роботу сил протиповітряної оборони та повідомив, що станом на 05:20 нібито було збито 36 дронів.

Через загрозу атаки в аеропортах Домодєдово, Внуково та Шереметьєво тимчасово запровадили обмеження на приймання та відправлення рейсів.

Водночас російські моніторингові канали повідомили про масовану атаку на хімічний завод "Азот" у Новомосковську Тульської області. За їхніми даними, вибухи та проліт безпілотників тривали кілька годин.

Місцеві жителі також повідомляли про запах аміаку в повітрі та перебої з електропостачанням. Згодом губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку безпілотників на регіон, однак не уточнив її наслідків.

Крім того, вибухи лунали й у тимчасово окупованому Криму. За повідомленнями місцевих пабліків, їх чули в районі Керченської поромної переправи, після чого в повітрі відчувався запах гару.

Зазначимо, що "Азот" у Новомосковську є одним із найбільших хімічних підприємств Росії. Завод виробляє аміак, азотну кислоту, мінеральні добрива, метанол та іншу хімічну продукцію. Частина його продукції використовується як сировина для підприємств російського військово-промислового комплексу, зокрема у виробництві вибухових речовин і боєприпасів.