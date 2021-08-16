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Нафта дешевшає через економічні проблеми Китаю

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 16 серпня становить 69,82 дол. за барель
Ціни на нафту знижуються на торгах 16 серпня через сигнали, що поширення нового штаму COVID-19 почало негативно позначатися на китайській економіці.
Нафта дешевшає через економічні проблеми Китаю Фото: gettyimages.com

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 16 серпня становить 69,82 дол. за барель, що на 1,09% нижче за ціну станом на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю, 13 серпня, ці контракти подешевшали на 1%, до 70,59 дол. за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить на ранок 16 серпня 67,68 дол. за барель, що на 1,11% нижче, ніж підсумковий показник попередньої сесії. У п'ятницю, 13 серпня, вартість цих контрактів впала на 0,9%, до 68,44 дол. за барель.

Кількість нових випадків зараження на коронавірус наразі близька до рекордних рівнів у таких країнах, як Таїланд, В'єтнам і Філіппіни.

"Побоювання, пов'язані з поширенням "дельти", тиснуть на нафтовий ринок", - розповідає засновник консалтингової компанії Vanda Insights Вандана Харі, наголошуючи, що цей чинник, зокрема, обмежує туристичну активність у західних країнах.

Висока волатильність нафтового ринку збережеться принаймні до того часу, поки не відбудеться стрімкого зменшення захворюваності на COVID-19 у США і Китаї, зазначає агентство Bloomberg.

При цьому останні дані компанії Baker Hughes підтвердили зростання активності американських сланцевих компаній. Число робочих нафтових бурових установок у США минулого тижня збільшилося на 10 одиниць, до 397 установок. Збільшення стало найістотнішим починаючи з квітня.

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16 08 2021 14:35
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