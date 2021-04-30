Нафта дешевшає через спалах COVID-19 в Індії та Бразилії
Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $68,08 за барель, що на $0,48 (0,7%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії, повідомляє "Укрінформ".
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,57 (0,88%) - до $64,44 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $68,56 і $65,01 відповідно.
"Відновлення попиту після пандемії як і раніше нерівномірне, а зростання числа випадків коронавірусу в Індії служить доречним нагадуванням про те, що будь-яке ралі до $70 передчасне", - написали аналітики Energy Aspects.
Ціни на Brent можуть зрости приблизно на 8% за квітень у цілому, в той час як зростання ціни на WTI може становити майже 10%.
Це п'ятий місяць зростання для цін на нафту за півріччя - світовий попит практично повернувся до допандемічених рівнів завдяки фінансовим стимулам і ослабленню локдаунів у деяких країнах, у той час як скорочення видобутку країнами ОПЕК+ призвело до зниження надлишку запасів нафти.
Активізація кампаній з вакцинації проти COVID-19 у світі також відновлює впевненість у швидкому відновленні подорожей, підвищуючи попит на нафту.
"Відновлений оптимізм затьмарюється ситуацією в Індії, де друга хвиля заражень коронавірусом призвела до введення нових обмежень на пересування", - йдеться в записці банку ANZ.
Друга за чисельністю населення країна в світі перебуває в глибокій кризі: лікарні та морги переповнені, і загальне число хворих перевищило 18 мільйонів.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 67,72 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 67,95 долара за барель, що на 10 центів нижче за рівень на час закриття торгів ($68,05).
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