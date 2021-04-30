Нафта дешевшає через спалах COVID-19 в Індії та Бразилії

Активізація кампаній з вакцинації проти COVID-19 у світі також відновлює впевненість у швидкому відновленні подорожей, підвищуючи попит на нафту

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю, 30 квітня, після досягнення шеститижневих максимумів напередодні, оскільки побоювання про більші обмеження в Індії і Бразилії, спрямовані на стримування пандемії, звели нанівець оптимістичні прогнози літнього попиту на паливо і відновлення економіки.

Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $68,08 за барель, що на $0,48 (0,7%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії, повідомляє "Укрінформ".

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,57 (0,88%) - до $64,44 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $68,56 і $65,01 відповідно.

"Відновлення попиту після пандемії як і раніше нерівномірне, а зростання числа випадків коронавірусу в Індії служить доречним нагадуванням про те, що будь-яке ралі до $70 передчасне", - написали аналітики Energy Aspects.

Ціни на Brent можуть зрости приблизно на 8% за квітень у цілому, в той час як зростання ціни на WTI може становити майже 10%.

Це п'ятий місяць зростання для цін на нафту за півріччя - світовий попит практично повернувся до допандемічених рівнів завдяки фінансовим стимулам і ослабленню локдаунів у деяких країнах, у той час як скорочення видобутку країнами ОПЕК+ призвело до зниження надлишку запасів нафти.

Активізація кампаній з вакцинації проти COVID-19 у світі також відновлює впевненість у швидкому відновленні подорожей, підвищуючи попит на нафту.

"Відновлений оптимізм затьмарюється ситуацією в Індії, де друга хвиля заражень коронавірусом призвела до введення нових обмежень на пересування", - йдеться в записці банку ANZ.

Друга за чисельністю населення країна в світі перебуває в глибокій кризі: лікарні та морги переповнені, і загальне число хворих перевищило 18 мільйонів.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 67,72 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 67,95 долара за барель, що на 10 центів нижче за рівень на час закриття торгів ($68,05).

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