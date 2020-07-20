Нафта дешевшає через загострення пандемії
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com, повідомляє "Укрінформ".
Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,85 за барель, що на $0,29 (0,67%) нижче за ціну станом на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX здешевшали на $0,27 (0,67%) - до $40,32 за барель.
Триденне рухоме середнє приросту хворих в світі виросло до рекордних 242 тис., при цьому приблизно 30% нових випадків припадає на США. Станом на 20 квітня в усьому світі були інфіковані на новий коронавірус понад 14 млн осіб, і близько 602 тис. померли.
"У зв'язку з тим, що кількість щоденних випадків COVID-19 в світі продовжує зростати, а в найгустонаселеніших штатах США спостерігається лише незначний успіх в стримуванні (епідемії), занепокоєння з приводу темпів відновлення (попиту на паливо) ... обмежують потенціал зростання для нафти", - наголосив Стівен Іннес, головний стратег із глобальних ринків в Axicorp.
Хоча попит на паливо відновився після 30-відсоткового падіння в квітні, він все ще нижче допандемічного рівня. Роздрібний попит на бензин в США знову падає в міру зростання інфекцій.
Офіційні дані за 20 липня показали, що імпорт нафти в Японію в червні скоротився на 14,7% порівняно з тим самим місяцем торік. У травні падіння склало 25% в річному вимірі. Проте, експорт з третьої за розміром економіки у світі впав з двозначним зниженням упродовж четвертий місяці поспіль, оскільки пандемія коронавірусу сильно вплинула на світовий попит.
Тим часом кількість діючих нафтогазових бурових установок в США минулого тижня скоротилася на п'ять одиниць - до 253, повідомила в п'ятницю американська нафтосервісна компанія Baker Hughes. Роком раніше в країні працювало 954 бурових установок.
Кількість нафтових установок знизилася на одну і склало 180. Рік тому їх налічувалося 779. Показник знизився за підсумками 18-го тижня поспіль, що свідчить про майбутнє скорочення видобутку, зазначає MarketWatch.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 42,84 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 43,11 долара за барель, що на 3 центи нижче за рівень закриття торгів ($43,14).
Нагадаємо, що цьогорічне світове економічне зростання буде негативним
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