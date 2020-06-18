Цьогорічне світове економічне зростання буде негативним - ОПЕК

“Прогнозується, що у 2020-му світова економіка зменшиться на 3,4% в порівнянні із 2019-им, коли світова економіка зросла на 2,9%”, - зазначається у документі

В Організації країн експортерів нафти (ОПЕК) очікують на негативне зростання світового ВВП цьогоріч.

Про це йдеться в оприлюдненому ОПЕК економічному звіті за червень, повідомляє "Укрінформ".

“Прогнозується, що у 2020-му світова економіка зменшиться на 3,4% в порівнянні із 2019-им, коли світова економіка зросла на 2,9%”, - зазначається у документі.

На думку аналітиків ОПЕК, попит на нафту у світі у 2020 році зменшиться на 9,1 млн барелів у день, при цьому у другому кварталі показник падіння попиту сягне 17,3 млн барелів у день.

У звіті також звертається увага, що ціни на сиру нафту у травні зросли з огляду на суттєве покращення фізичних умов на ринках.

Як повідомлялося, країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Каменем спотикання стала позиція Росії, котра відмовилася посилювати обмеження, як це пропонувала Саудівська Аравія. Після цього ціни на нафту, які й так зазнавали тиску через пандемію коронавірусу, стрімко пішли вниз.

На цьому тлі 12 квітня під час міністерського засідання країн-експортерів нафти у форматі ОПЕК+ було ухвалено нову домовленість, яка передбачала добове зниження загального видобутку нафти на 9,7 млн барелів, починаючи з 1 травня. Планувалося, що цей період триватиме два місяці - до 30 червня.

На наступний період, з 1 липня до 31 грудня, загальне узгоджене скорочення нафтовидобутку мало скласти 7,7 млн барелів. Згідно з угодою, після цього мав настати третій період, який передбачав зниження видобутку на 5,8 млн барелів за добу протягом 16 місяців - до 30 квітня 2022 року.

6 червня у ході віртуальної зустрічі міністрів у форматі ОПЕК+ було прийнято рішення про продовження домовленостей щодо квітневої угоди. При цьому перший етап коригування нафтовидобутку в бік зменшення, який передбачав його скорочення на 9,7 млн барелів, було продовжено до кінця липня.

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