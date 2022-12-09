Нафта дешевшає через запровадження ліміту цін на російський імпорт

Листопадові ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $1,39 (1,5%), до $91,45 за барель.

У понеділок, 12 вересня, торги на нафтовому ринку розпочали тиждень зі зниження котирувань.

Як зазначає Bloomberg, причинами такої ситуації є посилення карантинних обмежень у Китаї, які посилили песимізм трейдерів щодо перспектив попиту на пальне та реакція учасників ринку на запровадження ліміту цін на російську нафту.

Листопадові ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $1,39 (1,5%), до $91,45 за барель. У п'ятницю Brent подорожчала на $3,69 (4,1%), до $92,84 за барель.

Жовтневі ф'ючерси на WTI наразі дешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $1,49 (1,72%), до $85,3. За попередню сесію контракт подорожчав на $3,25 (3,9%), до $86,79 за барель.

За підсумками минулого тижня, ціна Brent опустилася на 0,2%, WTI на 0,1%.

"Очікування послаблення попиту на нафту виходять на перший план з огляду на побоювання рецесії у світі та затягування карантинних обмежень у Китаї", – заявив аналітик з нафтогазового сектору RHB Investment Bank Bhd. Шон Лім.

Нагадаємо, країни G7 мають намір встановити ліміт цін на нафту з Росії з 5 грудня, на нафтопродукти – з 5 лютого.