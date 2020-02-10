Нафта дешевшає і може завершити в мінусі другий тиждень поспіль

У четвер ф'ючерси втратили в ціні $1,5 (3,7%).

Ціни на нафту еталонних марок в п'ятницю продовжили знижуватися після падіння напередодні.

При цьому нафта може продемонструвати друге тижневе зниження поспіль, відзначає Trading Economics.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Інтерфакс.

За даними MarketWatch, в четвер нафтові ціни впали до мінімуму з 15 вересня.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:12 за Києвом в п'ятницю становить $40,21 за барель, що на $0,72 (1,76%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $ 1,37 (3,2%).Ціна ф'ючерсів на WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 38,02 за барель, що на $0,7 (1,81%) нижче рівня попередньої сесії.

У четвер ф'ючерси втратили в ціні $1,5 (3,7%).

На настрої інвесторів продовжують впливати побоювання з приводу попиту, незважаючи на те, що дані Міненерго США в середу показали скорочення запасів нафти в країні за підсумками третього тижня поспіль, пише MarketWatch.

"Нафтовий ринок не може відкинути побоювання з приводу попиту, незважаючи на те що пропозиція нафти в США продовжує скорочуватися", - відзначає старший ринковий аналітик The Price Futures Group Філ Флін.

За його словами, "через тривалі побоювань щодо споживання ринок менше стурбований тенденцією до скорочення пропозиції".

Нагадаємо, що раніше ціни на нафту стабілізувалися після обвалу напередодні