Ціни на нафту стабілізувалися після обвалу напередодні

Нафтові ціни 22 вересня помірно коливаються після різкого падіння напередодні, викликаного побоюваннями з приводу відновлення видобутку на сході Лівії і зростання випадків зараження коронавірусом.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 22 вересня становила 41,32 дол. за барель, що на 0,29% нижче за ціну на час закриття попередньої сесії, повідомляє "Укрінформ". За підсумками торгів 21 вересня ці контракти подешевшали на 1,71 дол. (на 4%), до 41,44 дол. за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до ранку 22 вересня становила 39,22 дол. за барель, що на 0,23% вище за рівень попередньої сесії. У понеділок, 21 вересня, ф'ючерси подешевшали на 1,8 дол. (на 4,4%), до 39,31 дол. за барель.

Занепокоєння у зв'язку зі зростанням кількості заражень COVID-19, ймовірно, збережеться, вважають експерти компанії AxiCorp, зазначаючи, що волатильність на ринку, скоріш за все, збережеться в другому півріччі поточного року.

"Короткостроковий прогноз для цін на нафту залишається в кращому випадку туманним", - наголошують вони.

Напередодні нафта істотно подешевшала на побоюваннях з приводу відновлення видобутку на сході Лівії. Лівійська компанія National Oil Corp. повідомила про відновлення видобутку на сході країни після того, як командувач Лівійської національної армії Халіф Хафтар оголосив про зняття восьмимісячної блокади нафтових родовищ і портів у результаті досягнення угоди з урядом у Тріполі, повідомило агентство Dow Jones.

Національна нафтова корпорація Лівії готується до відправлення за кордон першої після зняття блокади партії нафти. З цією метою нафтовий танкер "Мерилін Шікоку", як очікується, прибуде 24 вересня з Нідерландів у порт аль-Харика на південному сході Лівії, повідомила газета The Libya Observer. Передбачається, що танкер вивезе за кордон один мільйон барелів нафти.

Видобуток нафти в Лівії після введення блокади знизився з 1,3 млн до 100 тис. барелів на добу. Газета The Wall Street Journal із посиланням на лівійських чиновників повідомила, що видобуток у країні ростиме на 220 тис. барелів на добу, починаючи з 24 вересня.

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