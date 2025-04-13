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Урсула фон дер Ляєн закликала до термінових заходів для припинення вогню в Україні

13 квітня 2025, 20:15
Урсула фон дер Ляєн закликала до термінових заходів для припинення вогню в Україні
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Європа продовжуватиме звертатися до партнерів і чинити сильний тиск на росію.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на російський балістичний удар по Сумах, через який загинули понад 30 осіб, зокрема і діти. Політикиня закликала до термінових заходів для припинення вогню в Україні.
 
Про це вона написала у соцмережі Х.
 
"Сьогодні вранці російська жорстокість знову вдарила, вбиваючи чоловіків, жінок та дітей у місті Суми. Варварський напад, який став ще більш мерзенним, коли люди мирно зібралися, щоб відсвяткувати Вербну неділю", – написала вона .
 
Фон дер Ляєн зазначила, що це є похмурим нагадуванням: росія була і залишається агресором, грубо порушуючи міжнародне право. 
 
Вона заявила, що для дотримання режиму припинення вогню терміново необхідні рішучі заходи, і Європа продовжуватиме звертатися до партнерів і чинити сильний тиск на росію, доки не припиниться кровопролиття та не буде досягнуто справедливого та тривалого миру на умовах України. 
 
"Жертви сьогоднішньої атаки, їхні родини та всі українці в наших серцях. Сьогодні і кожен день. Європа підтримує Україну та Президента Володимира Зеленського", – написала президентка Єврокомісії. 
Урсула фон дер Ляєнвійна в Україніросія окупанти

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