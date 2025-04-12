Поставки російської нафти переходять на західні танкери через падіння цін – Bloomberg

"Тіньовий флот" забезпечував більшу частину експорту нафти рф з грудня 2022 року.

На тлі падіння цін на нафту російську нафту дозволити перевозити на танкерах, які належать і застраховані західними компаніями, а це призводить до посилення конкуренції за такі судна в Атлантичному регіоні.

Про це пише агенція Bloomberg.

Ціни на нафту різко впали після того, як президент США Дональд Трамп ввів тарифи на торгових партнерів Америка на початку квітня, що призвело до зниження вартості ключового російського сорту Urals значно нижче встановленої західними країнами стелі в $60 за барель.

Доки ціна була вищою за цей поріг, російську нафту не можна було перевозити на суднах, що належать або застраховані західними компаніями, чи використовують їхні сервіси.

Тому кремль весь цей час використовував переважно старі танкери, які належали маловідомим компаніям, зареєстрованим у юрисдикціях поза досяжністю західної влади та часто із сумнівною страховкою.

"Тіньовий флот" забезпечував більшу частину експорту російської нафти з грудня 2022 року.

Також разом із російськими суднами він продовжує перевозити майже весь експорт із портів на Тихому океані та в Арктиці, але у Балтійському та Чорному морях ситуація почала змінюватися.

"Зазвичай росія відправляє 60-70 партій сирої нафти на місяць з балтійських і чорноморських портів, і частка танкерів, які перебувають у власності західних компаній або застрахованих ними, різко зросла з падінням цін на нафту - до 43% суден, які вже завантажилися або мають завантажитися цього місяця. Для порівняння: у перші три місяці року цей показник становив близько 30%, коли ціни на нафту були ближчими до рівня в $60", - пише видання.

Ціни на нафту Urals опустилися нижче $60 ще в січні, а на початку квітня обвалилися слідом за світовими еталонами.

Разом з тим, зросла кількість суден, яка належать західним компаніям чи використовують страхування, що надається лондонським Міжнародним страховим клубом.

Джерела кажуть, що це сприятиме дефіциту таких танкерів в Атлантиці, тоді як усе більше суден вирушає до Балтійського та Чорного морів, фрахтові ставки на перевезення американської нафти до Європи за останній місяць зросли до $4,60 за барель - це на 50% більше, якщо порівнювати з місяцем раніше.