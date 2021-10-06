Нафта дешевшає на тлі піку COVID-захворюваності в Індії

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $71,65 за барель

Ціни на нафту знижуються у четвер, 10 червня, на тлі істотного збільшення запасів бензину в США і рекордних добових показників нових випадків захворювання на коронавірус в Індії.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $71,65 за барель, що на $0,57 (0,79%) нижче ціни на закриття попередньої сесії, повідомляє "Укрінформ".

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $69,44 за барель, що на $0,52 (0,74%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $72,22 і $69,96 відповідно.

Міненерго США опублікувало в середу дані про збільшення товарних запасів бензину в країні. Це говорить про те, що попит на моторне паливо на початку літнього пікового сезону виявився нижчим за очікуваний.

Запаси сирої нафти за підсумками минулого тижня зменшилися в США на 5,24 млн барелів - до 474,03 млн барелів, при прогнозному зниженні на 2,036 млн барелів. Водночас резерви бензину зросли на 7,05 млн бар. і становили 241,03 млн барелів, дистилятів - на 4,41 млн барелів, до 137,21 млн барелів.

"Ринки були оптимістичні щодо попиту, оскільки в США настає пік літнього сезону для автомобілів... Однак дані (Міненерго США) підкреслюють, що процес відновлення попиту не буде гладким", - йдеться у звіті аналітиків ANZ Research.

За минулу добу в Індії заразилися на коронавірус 94 052 людини і померло понад 9 400 пацієнтів проти 5 400 днем ​​раніше. Обидва показники оновили глобальні піки. Індія є третім за значимістю споживачем сирої нафти у світі.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 71,72 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 72,03 долара за барель, що на 19 центів нижче за рівень закриття торгів ($72,22).

Нагадаємо, що США призупиняють оренду ділянок для видобутку нафти на Алясці