Нафта дешевшає на тлі побоювань про попит через поширення вірусу
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com,передає УКРІНФОРМ.
Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $58,89 за барель, що на $0,42 (0,71%) нижче за ціну закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ф'ючерси зросли на $0,19 (0,32%), до $59,31 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на $0,33 (0,61%) - до $53,55 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $53,78 за барель, піднявшись на $0,49 (0,92%) у порівнянні з попередньою сесією.
У п'ятницю південнокорейська влада підтвердили 52 нові коронавірусні інфекції, повідомило агентство Yonhap. Вулиці Тегу, четвертого за величиною міста країни, спорожніли 20 лютого після того, як десятки людей заразилися патогенним вірусом.
У самому Китаї, найбільшому в світі імпортері сирої нафти, 21 лютого кількість нових випадків зараження за добу також зросла порівняно з попереднім днем. Це відбулося незважаючи на те, що Пекін докладає титанічних зусиль щодо стримування поширення коронавірусу, який у значній мірі паралізував другу за величиною економіку світу.
Міністр енергетики РФ сказав у четвер, що серед світових нафтовидобувників існує загальне розуміння того, що зараз уже немає сенсу робити зустріч ОПЕК+ раніше, ніж спочатку планувалося - на початку березня, але відмовився розкрити позицію, з якою поїде до Відня для обговорення майбутнього пакту.
Діючі умови угоди, згідно з якими країни-учасниці пакту ОПЕК+ скорочують видобуток на 2,1 мільйона барелів, діють до кінця березня.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 58,72 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 59,05 долара за барель, що на 26 центів нижче за рівень закриття торгів ($59,31).
Нагадаємо, що ціни на нафту знижуються у вівторок, це спричинили втрати на фінансових ринках на тлі занепокоєнь з приводу економічних наслідків спалаху коронавірусу в Китаї і його впливу на попит на нафту.
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