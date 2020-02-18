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Нафта дешевшає на тлі оцінки ринком впливу коронавірусу на попит

"Ціни на нафту наразі під тиском, оскільки енергетичні трейдери, можливо, були надмірно оптимістичні щодо впливу коронавірусу на попит на нафту, і на тлі ослаблення оптимізму щодо того, що в березні ОПЕК+ ухвалить рішення про поглиблення скорочення видобутку"
Ціни на нафту знижуються у вівторок, це спричинили втрати на фінансових ринках на тлі занепокоєнь з приводу економічних наслідків спалаху коронавірусу в Китаї і його впливу на попит на нафту.
Нафта дешевшає на тлі оцінки ринком впливу коронавірусу на попит Фото: з відкритих джерел

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com,передає УКРІНФОРМ.

Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $0,64 (1,11%) - до $57,03 за барель. У понеділок їх ціна зросла на $0,35 (на 0,61%), становивши на закритті $57,67 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $0,40 (0,77%) - до $51,65 за барель. Вчора біржі в США були закриті у зв'язку зі святом (День президентів).

Зниження цін на нафту відбулося незважаючи на те, що Китай повідомив про зменшення появ нових вірусних інфекцій в країні. Вранці 18 лютого китайські органи охорони здоров'я підтвердили 1886 нових випадків зараження на коронавірус і 98 нових летальних випадків.

Нещодавно Китай запровадив жорсткіші обмеження на поїздки і рух всередині країни, щоб стримати поширення вірусу Covid-19.

"Ціни на нафту наразі під тиском, оскільки енергетичні трейдери, можливо, були надмірно оптимістичні щодо впливу коронавірусу на попит на нафту, і на тлі ослаблення оптимізму щодо того, що в березні ОПЕК+ ухвалить рішення про поглиблення скорочення видобутку", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA.

Трейдери очікують "V-образне" відновлення в усіх секторах, які мали справу зі спалахом коронавірусу, пишуть аналітики Citigroup (NYSE:C), які, в свою чергу, прогнозують більш тривале відновлення на товарних ринках. На їхню думку, нафтові ціни лишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року. В лютому попит у Китаї може знизитись приблизно на 3,4 млн б/д, в той час як зниження в середньому складе 1,5 млн б/д в першому кварталі і 0,4 млн б/д за підсумками року.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 57,03 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 57,55 долара за барель, що на 12 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 57,67).

Нагадаємо, що організація країн-експортерів нафти (OПEК) розглядає заходи зі зменшення видобутку нафти більш як на мільйон барелів на добу через спалах смертельного коронавірусу, який призвів до падіння цін на “чорне золото”.

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18 02 2020 12:40
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