Нафта дешевшає на тлі оцінки ринком впливу коронавірусу на попит
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com,передає УКРІНФОРМ.
Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $0,64 (1,11%) - до $57,03 за барель. У понеділок їх ціна зросла на $0,35 (на 0,61%), становивши на закритті $57,67 за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $0,40 (0,77%) - до $51,65 за барель. Вчора біржі в США були закриті у зв'язку зі святом (День президентів).
Зниження цін на нафту відбулося незважаючи на те, що Китай повідомив про зменшення появ нових вірусних інфекцій в країні. Вранці 18 лютого китайські органи охорони здоров'я підтвердили 1886 нових випадків зараження на коронавірус і 98 нових летальних випадків.
Нещодавно Китай запровадив жорсткіші обмеження на поїздки і рух всередині країни, щоб стримати поширення вірусу Covid-19.
"Ціни на нафту наразі під тиском, оскільки енергетичні трейдери, можливо, були надмірно оптимістичні щодо впливу коронавірусу на попит на нафту, і на тлі ослаблення оптимізму щодо того, що в березні ОПЕК+ ухвалить рішення про поглиблення скорочення видобутку", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA.
Трейдери очікують "V-образне" відновлення в усіх секторах, які мали справу зі спалахом коронавірусу, пишуть аналітики Citigroup (NYSE:C), які, в свою чергу, прогнозують більш тривале відновлення на товарних ринках. На їхню думку, нафтові ціни лишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року. В лютому попит у Китаї може знизитись приблизно на 3,4 млн б/д, в той час як зниження в середньому складе 1,5 млн б/д в першому кварталі і 0,4 млн б/д за підсумками року.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 57,03 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 57,55 долара за барель, що на 12 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 57,67).
Нагадаємо, що організація країн-експортерів нафти (OПEК) розглядає заходи зі зменшення видобутку нафти більш як на мільйон барелів на добу через спалах смертельного коронавірусу, який призвів до падіння цін на “чорне золото”.
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