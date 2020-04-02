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OПEК може суттєво зменшити видобуток нафти через коронавірус - ЗМІ

“OПEК разом із союзниками можуть зменшити видобуток нафти на понад мільйон барелів на добу на перенесеній зустрічі цього місяця, у той час як політики працюють над тим, щоб зупинити двозначний обвал ціни на нафту”
Організація країн-експортерів нафти (OПEК) розглядає заходи зі зменшення видобутку нафти більш як на мільйон барелів на добу через спалах смертельного коронавірусу, який призвів до падіння цін на “чорне золото”.
OПEК може суттєво зменшити видобуток нафти через коронавірус - ЗМІ ukrinform.ua

Про це повідомляє CNBC,передає УКРІНФОРМ.

“OПEК разом із союзниками можуть (вирішити - ред.) зменшити видобуток нафти на понад мільйон барелів на добу на перенесеній зустрічі цього місяця, у той час як політики працюють над тим, щоб зупинити двозначний обвал ціни на нафту”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNBC, представники Організації країн-експортерів нафти проведуть сьогодні й завтра у Відні зустрічі для обговорення різних опцій щодо пом'якшення втрат від зменшення попиту на нафту в результаті спалаху смертельного коронавірусу у Китаї.

За даними співрозмовників в організації, Саудівська Аравія розглядає варіант зі скорочення видобутку нафти на мільйон барелів на добу.

Проте, на столі залишаються ще багато варіантів, які будуть розглянуті на самих зустрічах.

Нагадаємо, що китайські фондові індекси на фоні спалахів коронавірусу впали на майже 8% відразу після відкриття торгів. Це найсильніше падіння з серпня 2015-го року.

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04 02 2020 11:20
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