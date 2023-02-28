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ПОЛІТИКА

Нафта дорожчає через сподівання виробників на відновлення попиту в Китаї

28 лютого 2023, 15:15
Нафта дорожчає через сподівання виробників на відновлення попиту в Китаї
Фото: gettyimages.com
Очікування відновлення попиту в Китаї підтримали зростання, і ринок очікує ключових даних протягом наступних двох днів.

Ціни на нафту зросли у вівторок, 28 лютого, підтримані сподіваннями, що стійке економічне відновлення в Китаї підвищить попит на пальне, компенсуючи занепокоєння щодо подальшого підвищення процентних ставок у США, яке вплине на споживання.

Про це повідомляє Reuters.

Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчується у вівторок, підвищилися на 39 центів до 82,84 дол за барель станом на 07:18 за Гринвічем. Більш активний травневий контракт подорожчав на 63 центи до 82,67 дол за барель.

Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 61 цент до 76,29 дол за барель.

Економісти, опитані Reuters, очікували зростання промислової активності у другій за величиною економіці світу в лютому.

"Відновлення економіки Китаю сприятиме зростанню попиту на сировинні товари, причому найбільше виграє нафта", - заявили аналітики JPMorgan.

Вони зберегли свій прогноз середньої ціни ф'ючерсів на нафту Brent на 2023 рік на рівні 90 доларів за барель.

Загроза подальшого підвищення ставок у США після більших, ніж очікувалося, нових замовлень на основні вироблені в США товари капітального виробництва в січні обмежила прибуток, а глава Федеральної резервної системи США Філіп Джефферсон заявив, що інфляція в сфері послуг залишається "вперто високою".

Ринок буде дивитися на останні дані про запаси нафти в США, які будуть представлені промисловою групою Американського інституту нафти у вівторок і Управлінням енергетичної інформації уряду в середу, щоб отримати додаткові показники попиту.

Раніше повідомлялось, що путін всіляко намагається знайти спосіб обходу нафтових санкцій.

СШАКитайнафта

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