Нафта дорожчає на фоні посилення заходів економічної підтримки у США
Вартість бареля травневої нафти Brent становила $ 27,93 (+ 2,87%). Барель травневої нафти WTI торгувався по $ 24,91 (+ 3,75%). Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 27,15 і $ 24,01 відповідно, повідомляє "Укрінформ".
Конгрес США 25 березня може проголосувати за пакет антикризових заходів вартістю $ 2 трн; раніше республіканці і демократи заявили, що вони близькі до угоди. Це посилило оптимізм інвесторів і викликало сплеск котирувань на фондових ринках.
Проте попит на нафтопродукти, особливо авіагас, падає у всьому світі, оскільки дедалі більше урядів оголошують про національні блокування для стримування поширення коронавірусу, що обмежує зростання цін на нафту.
У Сполучених Штатах комерційні запаси сирої нафти за минулий тиждень знизилися на 1,2 млн бар., - до 451,4 млн бар. - при прогнозному зростанні на 2,8 млн бар., свідчать дані Американського інституту нафти (API). За даними API, запаси бензину і дистилятів також впали минулого тижня.
Щотижневий звіт Управління енергетичної інформації (EIA) має бути опублікований 25 березня.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 27,82 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 27,67 долара за барель, що на 52 центи вище рівня закриття торгів ($ 27,15).
Нагадаємо, що ціна Brent впала на 9,5% - до $30,64 за барель
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