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Нафта дорожчає на фоні посилення заходів економічної підтримки у США

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Ціни на нафту зросли в середу третю сесію поспіль на заходах зі стимулювання економіки США, що підсилило оптимізм інвесторів і викликало сплеск котирувань на фондових ринках.
Нафта дорожчає на фоні посилення заходів економічної підтримки у США Фото: pennenergy.com

Вартість бареля травневої нафти Brent становила $ 27,93 (+ 2,87%). Барель травневої нафти WTI торгувався по $ 24,91 (+ 3,75%). Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 27,15 і $ 24,01 відповідно, повідомляє "Укрінформ".

Конгрес США 25 березня може проголосувати за пакет антикризових заходів вартістю $ 2 трн; раніше республіканці і демократи заявили, що вони близькі до угоди. Це посилило оптимізм інвесторів і викликало сплеск котирувань на фондових ринках.

Проте попит на нафтопродукти, особливо авіагас, падає у всьому світі, оскільки дедалі більше урядів оголошують про національні блокування для стримування поширення коронавірусу, що обмежує зростання цін на нафту.

У Сполучених Штатах комерційні запаси сирої нафти за минулий тиждень знизилися на 1,2 млн бар., - до 451,4 млн бар. - при прогнозному зростанні на 2,8 млн бар., свідчать дані Американського інституту нафти (API). За даними API, запаси бензину і дистилятів також впали минулого тижня.

Щотижневий звіт Управління енергетичної інформації (EIA) має бути опублікований 25 березня.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 27,82 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 27,67 долара за барель, що на 52 центи вище рівня закриття торгів ($ 27,15).

Нагадаємо, що ціна Brent впала на 9,5% - до $30,64 за барель

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25 03 2020 10:40
ТЕГИ: нафта
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