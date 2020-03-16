Ціна Brent впала на 9,5% - до $30,64 за барель

Ф'ючерс на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшав на $2,1 (6,62%) - до $29,63 за барель

"Нафтові ціни продовжують перебувати у вільному падінні", - зазначають аналітики Commerzbank, слова яких наводить Bloomberg.

Падіння нафтових цін посилилося під час торгів у понеділок на тлі побоювань скорочення попиту цього року через спалах коронавірусу COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:16 кч становить $30,64 за барель, що на $3,21 (9,48%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшав на $2,1 (6,62%) - до $29,63 за барель.

"Нафтові ціни продовжують перебувати у вільному падінні", - зазначають аналітики Commerzbank, слова яких наводить Bloomberg.

Світовий попит на нафту у 2020 році може продемонструвати найбільше в історії падіння на тлі безпрецедентних заходів, яких вживають у багатьох країнах для боротьби з поширенням коронавірусу, пише агентство. Водночас найбільші виробники нафти планують нарощувати видобуток після розвалу угоди ОПЕК+.

Багато нафтотрейдерів, керівників компаній і аналітиків побоюються, що попит на нафту, який у 2019 році в середньому становив 100 млн барелів на добу (б/д), покаже максимальне падіння цього року, яке за своїми масштабами перевершить зниження попиту на 1 млн б/д під час рецесії у 2009 році і навіть падіння на 2,65 млн барелів, зафіксоване у 1980 році, коли світова економіка зазнала краху після другої нафтової кризи.

Обмеження поїздок були посилені минулими вихідними. Президент США Дональд Трамп вирішив розширити список європейських країн, щодо яких діють обмеження на поїздки через поширення коронавірусу COVID-19, додавши до нього Велику Британію та Ірландію.

Влада Австралії, у свою чергу, ввела режим домашнього карантину на 14 діб для всіх іноземців та австралійських громадян, які прибувають у країну.

Нагадаємо, що агентство S&P погіршило прогноз ціни нафти марки Brent