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Агентство S&P погіршило прогноз ціни нафти марки Brent

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило проноз середньої ціни нафти марки Brent на 2020 рік до 40 доларів за барель
Агентство також попередило, що нафтогазові компанії, які мають "сміттєвий" рейтинг, можуть зіткнутися зі зниженням рейтингів одразу на кілька пунктів.
Агентство S&P погіршило прогноз ціни нафти марки Brent Фото: AFP

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило проноз середньої ціни нафти марки Brent на 2020 рік до 40 доларів за барель.

Про це повідомляє Reuters, зазначає "Економічна правда".

Агентство також попередило, що нафтогазові компанії, які мають "сміттєвий" рейтинг, можуть зіткнутися зі зниженням рейтингів одразу на кілька пунктів.

Раніше S&P очікувало, що середня ціна Brent в цьому році буде в районі 60 доларів за барель.

Зазначається, що прогноз на наступний рік був знижений до 50 доларів з 55 доларів за барель, прогноз ціни на природний газ на майданчику Henry Hub на 2020 рік - до 2 доларів за один мільйон британських теплових одиниць з 2,25 доларів.

"Протягом найближчих декількох тижнів агентство перегляне всі рейтинги компаній у галузі розвідки і видобутку, а також рейтинги нафтосервісних компаній", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ціни на нафту несуттєво зросли після масштабного падіння

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11 03 2020 17:48
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