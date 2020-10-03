Ціни на нафту несуттєво зросли після масштабного падіння

Вартість бареля північноморської Brent на торгах у Лондоні у вівторок виросла на 6%

Як зазначає Bloomberg, зростання котирувань відбувається після серйозного падіння (більш ніж на 10 доларів) в понеділок, коли зниження цін за добу стало рекордним з 1991 року.

Вартість бареля північноморської Brent на торгах у Лондоні у вівторок виросла на 6%, за даними Market Watch на 4:03 котирування досягли позначки 36,54 долара що на 2,17 долара більше, ніж після відновлення торгів, повідомляє "Економічна правда".

Зростає і вартість бареля техаської WTI. Травневі ф'ючерси виросли на 5,08%, до позначки 32,72 долара.

Аналітик компанії OANDA Джеффрі Хейлі пояснив зростання котирувань невеликою корекцією після того, що сталося напередодні. "Нічого принципово нового не відбулося після невдалої угоди ОПЕК+", - заявив він.

Як зазначає Bloomberg, зростання котирувань відбувається після серйозного падіння (більш ніж на 10 доларів) в понеділок, коли зниження цін за добу стало рекордним з 1991 року.

Причиною послужила реакція трейдерів на відсутність домовленості ОПЕК+ в зв'язку з небажанням Росії піти на угоду, що передбачає значне скорочення видобутку.

При цьому, як повідомляє Bloomberg, великі банки, такі як Citigroup Inc., Societe Generale SA і Goldman Sachs Group Inc., допустили подальше зниження котирувань.

Нагадаємо, що на ринку нафти стався найсильніший з 1991 року обвал цін.