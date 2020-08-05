Нафта дорожчає на тлі підняття експортних цін продажу Саудівською Аравією

Саудівська Аравія у четвер оголосила, що в червні підвищить ціни практично на всі експортовані нею сорти, показавши таким чином, що більше зацікавлена ​​у підтримці нафтового ринку, ніж у нарощуванні своєї частки

Ціни на нафту в п'ятницю продовжують своє зростання на повідомленні, що Саудівська Аравія піднімає офіційні ціни продажу (OSP) на всю свою нафту за всіма експортними напрямками.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com, зазначає "Укрінформ".

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 29,94 за барель, що на $ 0,48 (1,63%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подорожчав на $ 0,49 (2,0%) - до $ 24,04 за барель.

З початку цього тижня Brent подорожчала на 13%, WTI - на 21%.

Саудівська Аравія у четвер оголосила, що в червні підвищить ціни практично на всі експортовані нею сорти, показавши таким чином, що більше зацікавлена ​​у підтримці нафтового ринку, ніж у нарощуванні своєї частки, повідомляє Bloomberg.

Водночас інші інвестори наголошують, що нафтосховища швидко заповнюються навіть після того, як ОПЕК + та деякі виробники у США стали скорочувати виробництво. Очікується, що всі вільні ємності будуть заповнені протягом кількох тижнів.

У травні набрала чинності угода країн ОПЕК +, що передбачає зниження видобутку нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу від рівня жовтня 2018 року, за винятком Росії і Саудівської Аравії, які знижуватимуть від рівня початку цього року - 11 млн б/д.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 30,28 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 29,42 долара за барель, що на 4 центи нижче рівня закриття торгів ($ 29,46).

Нагадаємо, що ціни на нафту ростуть після зниження напередодні