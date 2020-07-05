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Ціни на нафту ростуть після зниження напередодні

На закритті попередніх торгів ціна червневих ф'ючерсів нафти WTI становила 23,99 доларів за барель, опустившись на 0,57 долара (2,3%)
За даними Міненерго США, запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 1 травня, збільшилися на 4,59 млн барелів. Резерви бензину у США за тиждень знизилися на 3,16 млн барелів, дистилятів - виросли на 9,52 млн барелів.
Ціни на нафту ростуть після зниження напередодні Фото: dt.ua

У ході торгів у четвер ціни на нафту еталонних марок підвищуються після зниження напередодні, пише "Економічна правда".

Зазначається, що на лондонській біржі ICE Futures липневі ф'ючерси станом на 8:02 за Києвом торгувались по 29,89 доларів за барель - це на 0,17 долара (0,57%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

"За підсумками торгів у середу липневі ф'ючерси подешевшали на 1,25 долара (4%) до 29,72 доларів за барель", - йдеться у повідомленні.

Водночас червневі ф'ючерси на WTI на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на 0,2 долара (0,83%) - до 24,19 доларів за барель.

На закритті попередніх торгів ціна червневих ф'ючерсів нафти WTI становила 23,99 доларів за барель, опустившись на 0,57 долара (2,3%).

За даними Міненерго США, запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 1 травня, збільшилися на 4,59 млн барелів. Резерви бензину у США за тиждень знизилися на 3,16 млн барелів, дистилятів - виросли на 9,52 млн барелів.

Нагадаємо, що ціни на нафту впевнено зростають: Brent близька до 30 доларів за барель

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07 05 2020 09:55
ТЕГИ: США, нафта
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