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Ціни на нафту впевнено зростають: Brent близька до 30 доларів за барель

Зокрема, вони піднялися на 1,8 мільйона барелів. Якщо офіційні дані в середу, 6 травня, продемонструють аналогічне значення, це буде найменшим приростом запасів із середини березня
У вівторок, 5 травня, ціни на нафту почали рости. Інвестори сподіваються, що попит на сировину зросте, як тільки буде знято обмеження, введені у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Ціни на нафту впевнено зростають: Brent близька до 30 доларів за барель Фото: vkurse.md

На вартість нафти також вплинула інформацію компанії Genscape про ріст запасів сировини в Кушингу (штат Оклахома, США), де розташований найбільший у світі термінал для зберігання нафти, пише "24 канал", посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, вони піднялися на 1,8 мільйона барелів. Якщо офіційні дані в середу, 6 травня, продемонструють аналогічне значення, це буде найменшим приростом запасів із середини березня.

Як змінилися ціни на нафту станом на 5 травня:

  • Ціна липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 28,26 долара за барель. Таким чином, вартість нафти цієї марки піднялася на 3,9% (1,06 долара) у порівнянні з показником, встановленим на момент закриття попередньої сесії торгів. Нагадаємо, за результатами торгів у понеділок, 4 травня, липневі ф’ючерси зросли на 2,9% (0,76 долара) – до 27,2 долара за барель.
  • Червневі ф’ючерси на нафту WTI під час електронних торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі подорожчали на 6,03% (1,23 долара), досягнувши 21,62 долара за барель. На момент закриття попередньої сесії торгів ціна американської нафти становила 20,39 долара за барель

Коротко про останні події на ринках

Для відновлення попиту на сировину потрібен буде час. Однак цьому може завадити напружена ситуація у відносинах між США і Китаєм.

На думку економіста Oversea-Chinese Banking Corp.Хоуі Лі, ринок нафти уже пережив найгірший період. Однак, за його словами, ціни на сировину все ще не мають потужного драйверу для подальшого зростання.

Нагадаємо, що нафта дешевшала внаслідок дефіциту сховищ.
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05 05 2020 13:33
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