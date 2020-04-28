Нафта продовжує дешевшати через дефіцит сховищ

Ціни на нафту у вівторок знижуються через побоювання з приводу обмежених можливостей для зберігання сирої нафти в усьому світі.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com, передає Укрінформ.

Вартість бареля липневої нафти Brent на лондонській біржі ICE становить $ 22,54 (-2,30%). Барель червневої нафти WTI торгувався на нью-йоркській біржі NYMEX за $ 11,28 (-11,82%). У ході ранкових торгів ціни на світові зразки опускалися до $ 22,11 і $ 10,66 відповідно.

У понеділок увечері ф'ючерси на WTI різко впали після того, як United States Oil Fund LP, найбільший нафтовий ETF, розкрив інформацію про намір продати червневі контракти, на які припадає 20% з його $ 3,6-мільярдного портфеля. Цей крок фонд зробив, щоб дотриматися обмежень за обсягом контрактів, накладених на нього біржею, а також з урахуванням ринкової кон'юнктури. Біржа CME, накладаючи такі обмеження, вживає превентивних заходів, побоюючись, що ціни на найближчі ф'ючерси - залежно від наближення їх до термінів експірації - знову підуть у мінус через дефіцит сховищ для сировини.

Експерти JPMorgan Chase & Co вважають, що американським виробникам потрібно вже в квітні знизити виробництво на 1 млн барелів на добу, щоб уникнути заповнення сховищ у Кушингу в травні-червні більш як на 90%.

За даними консалтингової компанії Kpler, у результаті падіння попиту сухопутні світові сховища нафти минулого тижня були заповнені приблизно на 85%.

Водночас відновлення попиту на нафту в Китаї свідчить про те, що споживання сировини поступово зросте і у США, Європі після зняття карантинних обмежень.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники домовилися про рекордне скорочення видобутку на 9,7 млн ​​бар./добу. (б/д) з 1 травня. Але цього обсягу недостатньо, щоб компенсувати падіння попиту приблизно на 30 млн б/д, викликаного пандемією COVID-19.

Виробництво нафти у світі становило до недавнього часу близько 100 млн барелів на добу, водночас попит на неї в умовах, коли 2/3 населення Землі знаходиться в ізоляції, може впасти до 70 млн.

Нагадаємо, що червневі ф’ючерси на нафту Brent торгувалися за 21,10 долара за барель на лондонській біржі ICE Futures.