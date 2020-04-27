Ціни на нафту різко впали після 4-денного росту: місця для зберігання сировини може не лишитись

Інвестори бояться, що через все ще високий рівень пропозиції продукту, сировину не буде де зберігати. У результаті може відбутися ще один великий обвал цін на нафту 2020 року.

За даними Інтерфакс-Україна, червневі ф’ючерси на нафту Brent торгувалися за 21,10 долара за барель на лондонській біржі ICE Futures, пише "24 канал". Таким чином, ціна сировини цієї марки опустилася на 1,6% (0,34 долара) у порівнянні з попередньою сесією торгів.

Американська нафта WTI під час електронних торгів на Нью-Йоркській товарній біржі стала дешевшою на 8% (1,37 долара). Тому, станом на 7 годину ранку за київським часом понеділка, 27 квітня, її ціна становила 15,57 долара за барель. Отож у ході торгів падіння вартості WTI досягло 10% після того, як ціна сировини росла впродовж чотирьох днів поспіль.

Ринок нафти сьогодні: основні відомості

Нафтова компанія Saudi Aramco уже знизила обсяги видобутку сировини. Підприємство вирішило скоротити нафтовидобуток раніше - ще до початку офіційної дати дії угоди ОПЕК+ 1 травня. Також про наміри скоротити нафтовидобуток раніше 1 травня заявили Кувейт, Алжир і Нігерія.

Аналітики IHS Markit Ltd. оцінюють обсяги видобутку, що може взагалі тимчасово зупинитися через низькі ціни на сировину, у 1,75 мільйона барелів на добу.

Сьогодні обсяги нафтовидобутку становлять близько 100 мільйонів барелів на добу. Водночас попит на сировину в умовах, коли 2/3 населення світу перебуває в ізоляції через пандемію коронавірусу, може скоротитися до 70 мільйонів барелів на добу.

За даними аналітика Kayrros Ентоні Халфа, світові нафтосховища вже заповнені на 65%. Експерт заявив, що у резервуари щодня надходить 50 мільйонів барелів нафти. Якщо ситуація не зміниться, то всі вільні місця для зберігання сировини будуть повністю заповнені до червня.

Окрім того, зріс обсяг нафти, що зберігається в танкерах у морі. Зокрема, із 1 березня цей показник збільшився на 76% - до 153 мільйонів барелів, за даними аналітичної компанії Kpler.