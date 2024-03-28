Китай допомагає Ірану фінансувати єменських хуситів, які блокують рух суден у Червоному морі – Politico

Таким чином Пекін допомагає підривати торгівлю, від якої залежить його ж економіка.

Китай мимоволі допомагає Ірану блокувати судноплавство в Червоному морі, погіршуючи глобальні торговельні потоки і завдаючи шкоди власним інтересам, кажуть представники західних спецслужб.

Про це пише Politico.

Закупівля Китаєм підсанкційної іранської нафти опосередковано фінансує напади єменських повстанців-хуситів у Червоному морі, які підривають судноплавство. Близько 15% світової торгівлі проходить через коридор з Аденської затоки через Червоне море і Суецький канал, що з'єднує Азію та Європу.

Китай купує близько 90% іранської нафти, в тому числі сиру нафту, яку продають сили "Кудс" — підрозділ Корпусу вартових ісламської революції, який відповідає за зовнішні військові операції Тегерана.

Хоча хусити обіцяли не атакувати кораблі Китаю, повстанці випустили кілька ракет на початку цього тижня по китайському судну Huang Pu. Судно зазнало незначних пошкоджень. Невідомо, чи знали хусити про те, кому належить корабель.

Тим не менш, цей напад підкреслює, до якої міри незаконна закупівля Китаєм нафти в Ірану почала приносити негативні наслідки.

Міжнародні санкції залишили іранський режим без грошей. Для фінансування своїх терористичних маріонеток Тегеран виділяє силам “Кудс" щорічний обсяг нафти, яку угруповання продає за кордон через складну мережу підставних компаній.

Більшість країн відмовляються купувати іранську нафту, побоюючись санкцій, особливо запроваджених Вашингтоном у зв'язку з іранською програмою створення ядерної зброї. Китай, який отримує близько 10% нафти з Ірану і не підтримує санкції, роками отримував вигоду від ізоляції Тегерана, що дозволяє китайським компаніям купувати нафту зі значною знижкою.

За даними німецького аналітичного центру Кільського інституту світової економіки, з жовтня минулого року хусити атакували десятки кораблів в Аденській затоці і Червоному морі, що призвело до падіння судноплавства більш ніж на 60%. США і деякі європейські країни посилили військово-морську присутність у Червоному морі, але цього виявилося недостатньо для стримування нападів.

За даними розвідки, хусити атакують кораблі, використовуючи безпілотники і ракети, які їм постачає Іран.

Раніше цього місяця внаслідок атаки хуситів загинули троє членів екіпажу на борту ліберійського судна True Confidence, у яке повстанці влучили протикорабельною балістичною ракетою приблизно за сто кілометрів від єменського узбережжя. У лютому хусити ракетами вдарили по британському кораблю Rubymar, яке затонуло в південній частині Червоного моря. На борту судна було понад 40 тисяч тонн добрив.

Великі західні судноплавні компанії, такі як Maersk, заявляють, що Червоне море зараз занадто ризиковане, і перенаправляють свої судна в обхід мису Доброї Надії, що збільшує тривалість подорожі на 14 днів. Хоча довший маршрут не дуже впливає на ціну, завдяки високій вартості проходження Суецьким каналом, додатковий час може негативно вплинути на ланцюги поставок, від яких залежить експортний сектор Китаю.

"Основний ефект - це більше часу перебування в морі. Для Китаю дуже важливо, щоб глобальні торговельні шляхи функціонували безперебійно", - сказав аналітик Юліан Хінц.

Хусити стверджують, що здійснюють ці напади із солідарності з палестинцями в Секторі Гази, де Ізраїль розпочав військову кампанію проти Хамас після нападу бойовиків. Але переважна більшість суден, які атакували хусити, не ізраїльські та не призначені для Ізраїлю.

Дії хуситів викликають невдоволення серед країн Індійського океану, в тому числі Індії та Шрі-Ланки, які взяли на себе основний тягар перебоїв у Червоному морі. Минулого місяця на конференції з питань торгівлі у Шрі-Ланці Іран зіштовхнувся з різкою критикою, а деякі учасники закликали Міжнародну морську організацію ООН, яка також відправила на зустріч свого представника, вжити юридичних заходів проти Тегерана.