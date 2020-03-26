Нафта дешевшає через зниження попиту

За оцінками IHS Markit, у другому кварталі світовий попит на нафту скоротиться більш ніж на 14 мільйонів барелів на добу, що спричинить безпрецедентне зростання запасів

"Ринки нафти виросли на чутках (про заходи) зі стимулювання економіки США, але здебільшого в умовах ринку, залитого нафтою, активність (трейдерів) близька до нульової", - наголосив Стівен Іннес, ринковий стратег AxiTrader.

Ціни на нафту знизилися в четвер після трьох днів зростання на тлі перспективи швидкого зниження попиту, що спричинили заборона на відвідування іноземних країн та закриття кордонів.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com, зазначає "Укрінформ".

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $27,26 за барель, що на $0,13 (0,47%) нижче за ціну закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ціна цих контрактів підвищилася на $0,24 (0,9%), до $27,39 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,31 (1,27%) - до $24,18 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт виріс вартісно на $0,48 (2%), до $24,49 за барель.

"Ринки нафти виросли на чутках (про заходи) зі стимулювання економіки США, але здебільшого в умовах ринку, залитого нафтою, активність (трейдерів) близька до нульової", - наголосив Стівен Іннес, ринковий стратег AxiTrader.

Сенат США напередодні переважною більшістю підтримав законопроект на суму $2 трлн, спрямований на допомогу безробітним і підприємствам, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. Та в зв'язку зі швидким скороченням попиту і зростанням видобутку перспективи щодо нафти лишаються незрозумілими.

За оцінками IHS Markit, у другому кварталі світовий попит на нафту скоротиться більш ніж на 14 мільйонів барелів на добу, що спричинить безпрецедентне зростання запасів.

Як повідомило міністерство енергетики США напередодні, запаси нафти в країні за минулий тиждень зросли на 1,6 млн барелів, збільшившись дев'ятий тиждень поспіль. Експерти, опитані S&P Global Platts, пересічно прогнозували зростання на 2,5 млн барелів.

В той же час запаси бензину, за даними Міненерго, минулого тижня скоротилися на 1,5 млн барелів, дистилятів - на 700 тис. барелів. Аналітики очікували зниження резервів бензину на 2,4 млн барелів, дистилятів - на 1,6 млн барелів.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 26,85 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 27,43 долара за барель, що на 4 центи вище за рівень закриття торгів ($27,39).

Нагадаємо, що ціна Brent впала на 9,5% - до $30,64 за барель