російська нафта нарешті відчуває на собі дії санкцій – Bloomberg

Танкери державного "Совкомфлоту" відхилили всі індійські нафтопереробники.

Десятки суден, що потрапили під санкції, не змогли завантажити вантажі, пише агенція Bloomberg.

В жовтні США посилили санкції проти флоту танкерів, які перевозять російську нафту. Відтоді десятки танкерів, що потрапили під санкції, стоять без діла.

російська нафта нарешті відчуває на собі дію санкцій. Танкери державного "Совкомфлоту" перестали приймати всі індійські нафтопереробники.

російська нафтоекспортна машина, що фінансує війну кремля в Україні, нарешті терпить збитки.

Попри те, що на даному етапі не очікується різкого скорочення поставок, питання полягає в тому, як далеко західні регулятори зайдуть у закручуванні гайок, поки ціни на нафту прямують до 90 доларів за барель.

Витрати на доставку російської нафти величезні. За даними Argus Media, доставка вантажу Балтійським морем до Китаю коштує близько 14,50 доларів за барель. Більше половини цієї суми пов'язано з санкціями, пише агенство.