Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російська нафта нарешті відчуває на собі дії санкцій – Bloomberg

23 березня 2024, 17:33
російська нафта нарешті відчуває на собі дії санкцій – Bloomberg
Танкери державного "Совкомфлоту" відхилили всі індійські нафтопереробники.

Десятки суден, що потрапили під санкції, не змогли завантажити вантажі, пише агенція Bloomberg

В жовтні США посилили санкції проти флоту танкерів, які перевозять російську нафту. Відтоді десятки танкерів, що потрапили під санкції, стоять без діла.

російська нафта нарешті відчуває на собі дію санкцій. Танкери державного "Совкомфлоту" перестали приймати всі індійські нафтопереробники.

російська нафтоекспортна машина, що фінансує війну кремля в Україні, нарешті терпить збитки.

Попри те, що на даному етапі не очікується різкого скорочення поставок, питання полягає в тому, як далеко західні регулятори зайдуть у закручуванні гайок, поки ціни на нафту прямують до 90 доларів за барель.

Витрати на доставку російської нафти величезні. За даними Argus Media, доставка вантажу Балтійським морем до Китаю коштує близько 14,50 доларів за барель. Більше половини цієї суми пов'язано з санкціями, пише агенство.

 
Росіянафтасанкції

Останні матеріали

Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Політика
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Переклад iPress – 22 березня 2024, 14:28
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 березня 2024, 08:32
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Політика
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Переклад iPress – 21 березня 2024, 22:57
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Політика
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Переклад iPress – 21 березня 2024, 15:20
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Переклад iPress – 21 березня 2024, 12:19
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
Технології
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
21 березня 2024, 09:45
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Політика
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Переклад iPress – 21 березня 2024, 08:07
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Політика
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2024, 16:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється