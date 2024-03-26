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ПОЛІТИКА

Таємна угода: росія постачає нафту до Північної Кореї в обмін на контейнери зі зброєю – FT

26 березня 2024, 17:33
Таємна угода: росія постачає нафту до Північної Кореї в обмін на контейнери зі зброєю – FT
За даними видання, постачання нафти розпочалося 7 березня.

росія постачає нафту напряму до Північної Кореї всупереч санкціям ООН. В обмін рф отримує контейнери зі зброєю, зокрема з боєприпасами.

Про це пише Financial Times з посиланням на супутникові знімки, які видання отримало від британського Королівського інституту обʼєднаних служб (RUSI).

За даними видання, постачання нафти розпочалося 7 березня — це перші документально підтверджені постачання з моменту запровадження санкцій ООН у 2017 році. Відповідно до супутникових знімків, у березні з російського порту Східний, що на Далекому Сході, вийшли щонайменше пʼять північнокорейських танкерів із нафтопродуктами. Потім два кораблі вирушили до північнокорейського порту Чхонджин, де, імовірно, розвантажилися.

За словами наукового співробітника RUSI Джозефа Бірна, деякі з цих суден внесені до списку ООН — це означає, що їм не можна навіть заходити до іноземних портів. Кораблі, що їх побачили в російському порту, — одні з найбільших у флоті Північної Кореї.

У серпні 2023 року Північна Корея почала постачати росії тисячі контейнерів боєприпасів, які, на думку військових експертів, значно покращили ситуацію російських військ в Україні. За висновками RUSІ, порт Східний також використовували як хаб для російських кораблів, які ймовірно залучені до торгівлі зброєю між країнами.

"Те, що ми зараз бачимо, — це чітка угода про обмін зброї на нафту, що відкрито порушує санкції, підписані особисто путіним", — заявив Гʼю Гріффітс, колишній координатор групи ООН, яка стежить за дотриманням санкцій щодо КНДР.

Усі пʼять кораблів КНДР вирушили до порту Східний з вимкненими транспондерами. Дослідники RUSI підрахували, що задокументовані поставки нафти зі Східного за лічені тижні можуть скласти 125 тисяч барелів нафтопродуктів — чверть дозволеної річної квоти у 500 тисяч барелів.

Викриття очевидної торгівлі нафтою в обмін на зброю між рф і КНДР відбувається в той час, коли західні дипломати намагаються зберегти групу ООН, яка стежить за дотриманням санкцій щодо Північної Кореї, на тлі побоювань, що росія може накласти вето на продовження мандата цього органу.

У січні 2023 року США оприлюднили докази, що Північна Корея постачає росії зброю щонайменше від листопада 2022 року. Глава української воєнної розвідки Кирило Буданов на початку 2024 року заявляв, що КНДР зараз є найбільшим постачальником озброєння в росію.

війнанафтасанкціїКНДР росія

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