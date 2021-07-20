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Нафта дорожчає після обвалу напередодні більш як на 6%

Вартість вересневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $68,8 за барель
Ціни на нафту підвищуються у вівторок, 20 липня, після обвалу напередодні більш як на 6% на тлі угоди ОПЕК+, що викликала стурбованість з приводу надлишку сировини у зв'язку з новою хвилею пандемії COVID-19 у багатьох країнах.
Нафта дорожчає після обвалу напередодні більш як на 6% Фото: gettyimages.com

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $68,8 за барель, що на $0,18 (0,26%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,57 (0,79%) - до $66,52 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $68,62 і $66,42 відповідно.

Падіння котирувань Brent у понеділок стало максимальним з березня, WTI - з вересня минулого року.

Швидке поширення нового штаму коронавірусу "дельта" сприяло збільшенню захворюваності в багатьох регіонах світу - від Азії до Європи, і експерти побоюються введення нових карантинних заходів, що може обмежити попит на нафту.

Так, США вже рекомендували своїм громадянам не відвідувати Велику Британію і Індонезію, де захворюваність на COVID-19 зросла.

Угода ОПЕК+ продовжується з травня 2022 року до кінця 2022 року. З серпня країни ОПЕК+ починають нарощувати видобуток на 400 тисяч б/д на місяць до повного згортання скорочень (на сьогодні вони становлять 5,8 млн б/д від рівня жовтня 2018 року, у РФ і Саудівській Аравії окремі референтні бази).

Нагадаємо, що країни ОПЕК + домовилися про підвищення нафтовидобутку

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20 07 2021 13:23
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