Нафта дорожчає після обвалу напередодні більш як на 6%
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість вересневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $68,8 за барель, що на $0,18 (0,26%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,57 (0,79%) - до $66,52 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $68,62 і $66,42 відповідно.
Падіння котирувань Brent у понеділок стало максимальним з березня, WTI - з вересня минулого року.
Швидке поширення нового штаму коронавірусу "дельта" сприяло збільшенню захворюваності в багатьох регіонах світу - від Азії до Європи, і експерти побоюються введення нових карантинних заходів, що може обмежити попит на нафту.
Так, США вже рекомендували своїм громадянам не відвідувати Велику Британію і Індонезію, де захворюваність на COVID-19 зросла.
Угода ОПЕК+ продовжується з травня 2022 року до кінця 2022 року. З серпня країни ОПЕК+ починають нарощувати видобуток на 400 тисяч б/д на місяць до повного згортання скорочень (на сьогодні вони становлять 5,8 млн б/д від рівня жовтня 2018 року, у РФ і Саудівській Аравії окремі референтні бази).
Нагадаємо, що країни ОПЕК + домовилися про підвищення нафтовидобутку
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам