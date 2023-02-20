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Нафта дорожчає після падіння цін минулого тижня

20 лютого 2023, 14:59
Нафта дорожчає після падіння цін минулого тижня
В понеділок ціни на нафту знову пішли вгору після різкого зниження минулого тижня.

На тлі оптимізму щодо відновлення попиту в Китаї та побоювань, що недостатні інвестиції обмежуватимуть майбутні постачання нафти, а також те, що основні виробники зберігають обмеження на видобуток ціну знову виросли. 

Про це пише enkorr.

Квітневі ф'ючерси на Brent подорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,38 (0,46%), до $83,38 за барель.

В кінці минулого тижня Brent здешевшала на $2,14 (2,5%), до $83 за барель.

Березневі ф'ючерси на WTI піднялися в ціні на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на $0,34 (0,45%), до $76,68 за барель. За попередню сесію контракт здешевшав на $2,15 (2,7%), до $76,34 за барель.

Минулого тижня Brent знизилася в ціні на 3,9%, WTI - на 4,2%. 

Основини негативним чинником для світових ринків, включаючи ринок нафти, стала жорстка риторика представників провідних центробанків світу, що підвищила ймовірність нових підйомів ставок.

Нафта опинилася між молотом і ковадлом, або, іншими словами, між Федрезервом і жорсткою посадкою”, – зазначив керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

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