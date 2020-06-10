Нафта дорожчає після ухвалення нового пакету бюджетних стимулів у США

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $41,5 за барель, що на $0,21 (0,51%) вище за ціну на закриття попередньої сесії

Ціни на нафту підвищуються 6 жовтня на оптимізмі щодо нового пакету бюджетних стимулів у США.

Як передає "Укрінформ", про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $41,5 за барель, що на $0,21 (0,51%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $39,4 за барель, що на $0,18 (0,46%) вище рівня попередньої сесії.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі і міністр фінансів США Стівен Мнучін у понеділок провели черговий раунд переговорів щодо нового пакета стимулюючих заходів, однак сигналів про те, що сторони наблизились до угоди, наразі немає, незважаючи на заклики американського президента Дональда Трампа вирішити це питання.

Нафта торгувалася в позитиві упродовж минулої ночі, піднявшись на новинах про те, що президент США Дональд Трамп виписався з лікарні і повернувся в Білий дім після лікування від інфекції COVID-19. Проте це пожвавлення на азіатських торгах сьогодні зранку не продовжилося, оскільки надлишок пропозиції , що лишаєтсья на ринку, і занепокоєння з приводу нестійкого попиту знизили інтерес інвесторів до цього ресурсу.

Страйки норвезьких нафтовиків спричинили скорочення видобутку в країні на 330 тис. бар./добу. (б/д), в той час як бойові дії в регіоні Нагорного Карабаху, що тривають досі, загрожують магістральним нафто- і газопроводам.

Шторм, який вкотре назріває в Мексиканській затоці, призвів до евакуації нафтових платформ в цьому районі, а тропічний шторм "Дельта" пішов до Луїзіани і Флориди.

"Це чинники з боку пропозиції, які змінилися за останні 24 години і сприяють зростанню", - наголосив Рейтер Лахлан Шоу, керівник відділу дослідження сировинних товарів у National Australia Bank.

Проте надлишкова пропозиція з Ірану і Іраку і швидке відновлення лівійського експорту, який наразі досяг 300 тис. б/д, є причинами уповільнення ринку.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 41,50 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 41,42 долара за барель, що на 13 центів вище за рівень закриття торгів ($41,29).

Нагадаємо, що ціни на нафту еталонних марок в п'ятницю продовжили знижуватися після падіння напередодні.