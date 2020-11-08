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Нафта дорожчає після заяв про відновлення попиту

Ціни на нафту еталонних марок продовжують зростати після заяви компанії Saudi Aramco про відновлення попиту на "чорне золото" на деяких ринках.
Нафта дорожчає після заяв про відновлення попиту Фото: pennenergy.com

Як передає "Укрінформ", про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 11 серпня становить 45,21 долара за барель, що на 0,49% вище за ціну на час закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 10 серпня ці контракти подорожчали на 1,3%, до 44,99 долара за барель.

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці 11 серпня зросли в ціні на 0,76%, до 42,26 долара за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на 1,8%, до 41,94 долара за барель.

Оптимізм інвесторів підтримала заява глави компанії Saudi Aramco Аміна Нассера, який у неділю зазначив, що в Китаї попит на бензин і дизельне паливо майже повернувся до рівня, що спостерігався до пандемії. За оцінкою Нассера, попит наразі становить близько 90 млн барелів на добу і прогнозує його зростання до 95-96 млн барелів на добу до кінця року.

Нагадаємо, що раніше ціни на нафту знижувалися через побоювання про перенасичення ринку, оскільки група ОПЕК+ з серпня збільшує видобуток.

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11 08 2020 11:20
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