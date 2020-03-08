ОПЕК збільшила видобуток нафти - ціни пішли вниз
Як передає "Укрінформ", про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Ф'ючерси на нафту марки Brent вранці 3 серпня знизилися на 0,71% до 43,21 долара за барель, на WTI - на 0,89% до 39,91 долара за барель.
Це сталося в очікуванні обіцяного в серпні підвищення нафтовидобутку країнами групи ОПЕК+ на 1,5 млн барелів на добу.
Енергетичні компанії США не змінили кількості робочих нафтових і газових бурових установок на минулому тижні, залишивши її на рекордно низькому рівні. На 31 липня кількість бурових установок залишилася на історичному мінімумі в 251, повідомила в п'ятницю нафто-сервісна компанія Baker Hughes.
Також зниженню цін на нафту посприяло зростання кількості нових випадків COVID-19, що вказує на більш повільне відновлення попиту на пальне.
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