Нафта дорожчає в очікуванні скорочення видобутку ОПЕК+ у червні

Згідно з даними комітету, в травні угода ОПЕК+ була виконана на 87%, тобто, на ринок надійшло на 1,26 млн б/д більше, ніж очікувалося

Моніторинговий комітет ОПЕК+ за підсумками засідання в четвер підкреслив важливість чіткого виконання зобов'язань щодо кількісних обмежень видобутку в рамках угоди, укладеної на початку квітня, а також прийняв ряд заходів, щоб змусити країни, які не виконують умови угоди в повному обсязі, компенсувати невиконані зобов'язання.

Ціни на нафту продовжують рости на тлі заходів ОПЕК+ зобов'язуючих країни обмежити видобуток нафти згідно з квітневими домовленостями, повідомляє "Економічна правда".

Моніторинговий комітет ОПЕК+ за підсумками засідання в четвер підкреслив важливість чіткого виконання зобов'язань щодо кількісних обмежень видобутку в рамках угоди, укладеної на початку квітня, а також прийняв ряд заходів, щоб змусити країни, які не виконують умови угоди в повному обсязі, компенсувати невиконані зобов'язання.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:15 за Києвом в п'ятницю становить $ 41,85 за барель, що на $0,34 (0,82%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $0,8 (2%), до $ 41,51 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу виросли в ціні на $0,32 (0,82%) - до $ 39,16 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $0,88 (2,3%), до $ 38,84 за барель.

Як повідомлялося, Ірак і Казахстан у четвер представили моніторингового комітету ОПЕК + плани компенсації невиконаних зобов'язань по скороченню нафтовидобутку, іншим країнам надали час до 22 червня на представлення своїх планів.

"Ірак і Казахстан зобов'язалися компенсувати не виконані зобов'язання по обмеженню видобутку, і це чудова новина, яка показує, що країни ОПЕК+ віддані спільній роботі", - відзначає аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

"Тепер, коли Саудівська Аравія і Росія переконали Ірак і Казахстан знизити видобуток більше, ніж того вимагає угода, ми побачимо, як її загальне виконання досягне 100% в найближчі кілька тижнів", - цитує експерта MarketWatch.

Згідно з даними комітету, в травні угода ОПЕК+ була виконана на 87%, тобто, на ринок надійшло на 1,26 млн б/д більше, ніж очікувалося.

При цьому країни ОПЕК виконали зобов'язання на 84% - перевищення на 0,97 млн б/д, а країни не-ОПЕК - на 92%, тобто на 0,29 млн б/д.

В ході останньої зустрічі всіх міністрів ОПЕК + на початку червня було заявлено, що продовження угоди обумовлено 100-відсотковим виконанням зобов'язань і компенсацією того, що не виконано.

Нагадаємо, що за прогнозами ОПЕК + цьогорічне світове економічне зростання буде негативним