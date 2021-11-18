Нафта подешевшала до мінімуму з початку жовтня

Якщо адміністрація США затвердить відкриття стратегічного нафтового резерву (SPR), це може стати потужним політичним сигналом. Проте ... американські нафтопереробні заводи навряд чи отримають додатковий прибуток, оскільки дохідність легких фракцій, ймовірно, вже вичерпана

Ціни на нафту продовжують падати у червер, 18 листопада, після обвалу напередодні через можливе скоординоване вивільнення нафти із запасів великих споживачів.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля січневої нафти Brent станом на 9:15 за київским часом досягла $79,83 (-0,56%). Барель січневої нафти WTI торгувався за $76,97 (-0,78%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $80,28 і $78,35 відповідно.

Ринок продовжує реагувати на новини, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість продажу нафти зі стратегічного резерву. Підтримку нафтовому ринку не дали навіть дані щодо скорочення запасів нафти у США минулого тижня.

"Якщо адміністрація США затвердить відкриття стратегічного нафтового резерву (SPR), це може стати потужним політичним сигналом. Проте ... американські нафтопереробні заводи навряд чи отримають додатковий прибуток, оскільки дохідність легких фракцій, ймовірно, вже вичерпана", - зазначають аналітики Citigroup.

Запаси нафти у США минулого тижня зменшилися на 2,1 млн барелів - до 433 млн бар., повідомило міністерство енергетики країни. Резерви бензину знизилися на 707 тис. бар., дистилятів - на 824 тис. бар. Експерти в середньому прогнозували скорочення запасів нафти на 2,5 млн бар., бензину – на 100 тис. бар., дистилятів – на 1,3 млн бар.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) та ОПЕК заявили, що найближчими кількома місяцями на ринку з'являться додаткові барелі. Тим часом ОПЕК+ дотримується угоди про поступове збільшення видобутку на 400 тис. бар./добу щомісяця, щоб не переповнювати ринок надмірною пропозицією.

Минулого місяця ціни досягли 7-річного максимуму, оскільки ринок зосередився на швидкому зростанні попиту, що супроводжувався зняттям карантинних обмежень та відновленням економіки на тлі повільного збільшення пропозиції з боку групи ОПЕК+.