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Нафта подорожчала через плани країн світу з порятунку економіки

Попит на нафту в усьому світі може знизитися на 20%, оскільки 3 мільярди осіб перебувають в ізоляції
Ціни на нафту виросли в п'ятницю, оскільки уряди по всьому світу пообіцяли виділити величезні кошти та інші заходи, щоб обмежити економічні втрати від пандемії коронавірусу, незважаючи на побоювання, що спалах знищить попит на нафту.
Нафта подорожчала через плани країн світу з порятунку економіки Фото: AFP

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com, повідомляє "Укрінформ".

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 26,55 за барель, що на $ 0,21 (0,80%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер, 26 березня, ф'ючерси знизилися в ціні на $ 1,05 (3,8%), до $ 26,34 за барель - мінімуму закриття з 18 березня, за даними Dow Jones Market Data.

Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $ 0,44 (1,95%) - до $ 23,04 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту опустилася на $ 1,89 (7,7%), до $ 22,6 за барель.

Попит на нафту в усьому світі може знизитися на 20%, оскільки 3 мільярди осіб перебувають в ізоляції, сказав глава Міжнародного енергетичного агентства, закликавши таких великих виробників, як Саудівська Аравія, допомогти стабілізувати нафтові ринки.

"Це буде дуже невизначений рік для нас з точки зору цін", - сказав Пітер Коулман, глава австралійської нафтогазової компанії Woodside Petroleum, на телеконференції з інвесторами в п'ятницю.

Міненерго США повідомило напередодні, що відмовляється від тендера на закупівлю нафти в Стратегічний нафтовий резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), оскільки конгрес не схвалив виділення фінансування на ці цілі. Міністр енергетики країни Ден Бруєтт раніше запитав $ 3 млрд, щоб придбати 77 млн ​​барелів нафти.

Тим часом країни G20 за підсумками першого в історії віртуального саміту заявили, що вкладають "більш ніж $ 5 трлн в світову економіку в рамках ціленаправленої фіскальної політики, економічних заходів і гарантійних схем для протидії соціальним, економічним і фінансовим наслідків пандемії".

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 26,29 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 26,85 долара за барель, що на 51 цент вище за рівень закриття торгів ($ 26,34).

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27 03 2020 10:50
ТЕГИ: нафта
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