Нафта продовжує дорожчати в очікуванні нової угоди ОПЕК+
Нафта продовжує дорожчати в четвер на тлі новин про зближення позицій нафтовидобувних країн і їх готовності разом знизити виробництво сировини, попит на яку впав в умовах пандемії приблизно на 30%, повідомляє "Економічна правда".
Видання, з посиланням на офіційного представника Міненерго РФ повідомляє, що Росія готова брати участь в угоді по скороченню нафтовидобутку, проте обсяги поки невідомі.
Газета РБК підрахувала, що Росія може знизити видобуток приблизно на 14% від рівня першого кварталу.
О 6:15 за Києвом ф'ючерси на Brent ростуть на лондонській біржі ICE Futures на 1% до рівня закриття і торгуються 33,13 дол за барель.
Ф'ючерси на WTI зросли до цього часу в Нью-Йорку на 2,8% - до 25,79 дол за барель.
Нагадаємо, що нафта дорожчає на тлі сподівань про скорочення видобутку
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