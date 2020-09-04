Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Нафта продовжує дорожчати в очікуванні нової угоди ОПЕК+

Ф'ючерси на WTI зросли до цього часу в Нью-Йорку на 2,8% - до 25,79 дол за барель
Видання, з посиланням на офіційного представника Міненерго РФ повідомляє, що Росія готова брати участь в угоді по скороченню нафтовидобутку, проте обсяги поки невідомі.
Нафта продовжує дорожчати в очікуванні нової угоди ОПЕК+ Фото: з вільних джерел

Нафта продовжує дорожчати в четвер на тлі новин про зближення позицій нафтовидобувних країн і їх готовності разом знизити виробництво сировини, попит на яку впав в умовах пандемії приблизно на 30%, повідомляє "Економічна правда".

Видання, з посиланням на офіційного представника Міненерго РФ повідомляє, що Росія готова брати участь в угоді по скороченню нафтовидобутку, проте обсяги поки невідомі.

Газета РБК підрахувала, що Росія може знизити видобуток приблизно на 14% від рівня першого кварталу.

О 6:15 за Києвом ф'ючерси на Brent ростуть на лондонській біржі ICE Futures на 1% до рівня закриття і торгуються 33,13 дол за барель.

Ф'ючерси на WTI зросли до цього часу в Нью-Йорку на 2,8% - до 25,79 дол за барель.

Нагадаємо, що нафта дорожчає на тлі сподівань про скорочення видобутку

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 04 2020 09:57
ТЕГИ: нафта, ОПЕК
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.