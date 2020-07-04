Нафта дорожчає на тлі сподівань про скорочення видобутку
Про це повідомляє сайт Investing.com, пише "Укрінформ".
Так, згідно з джерелом, нафта марки Brent зросла на 3,03% до $34,05 за барель до 8:32 по Києву, а WTI - на 3,3% до $26,94 за барель.
Зазначається, що провідні світові виробники нафти, включаючи Саудівську Аравію і Росію, скоріше за все, домовляться скоротити видобуток на зустрічі в четвер, але тільки якщо до них приєднаються США.
Загроза глибокої рецесії нависла над ринком нафти через значне скорочення економічної активності в результаті пандемії, а також через обмеження і заходи щодо соціального дистанціювання, з якими зіткнулася половина населення світу.
На думку експертів, виробникам нафти потрібно істотно і швидко скоротити видобуток, якщо вони хочуть запобігти повному насиченню нафтових ринків.
Як повідомлялося, за інформацією агентства Bloomberg, засідання альянсу найбільших світових нафтовиробників ОПЕК+ перенесли, попередньо, на 9 квітня.
Нагадаємо, що ціна на нафту WTI досягла мінімуму вперше з 2002 року
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?