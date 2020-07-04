Нафта дорожчає на тлі сподівань про скорочення видобутку

Зазначається, що провідні світові виробники нафти, включаючи Саудівську Аравію і Росію, скоріше за все, домовляться скоротити видобуток на зустрічі в четвер, але тільки якщо до них приєднаються США

Нафта у вівторок подорожчала з надією на те, що найбільші світові виробники домовляться про скорочення видобутку.

Про це повідомляє сайт Investing.com, пише "Укрінформ".

Так, згідно з джерелом, нафта марки Brent зросла на 3,03% до $34,05 за барель до 8:32 по Києву, а WTI - на 3,3% до $26,94 за барель.

Зазначається, що провідні світові виробники нафти, включаючи Саудівську Аравію і Росію, скоріше за все, домовляться скоротити видобуток на зустрічі в четвер, але тільки якщо до них приєднаються США.

Загроза глибокої рецесії нависла над ринком нафти через значне скорочення економічної активності в результаті пандемії, а також через обмеження і заходи щодо соціального дистанціювання, з якими зіткнулася половина населення світу.

На думку експертів, виробникам нафти потрібно істотно і швидко скоротити видобуток, якщо вони хочуть запобігти повному насиченню нафтових ринків.

Як повідомлялося, за інформацією агентства Bloomberg, засідання альянсу найбільших світових нафтовиробників ОПЕК+ перенесли, попередньо, на 9 квітня.

Нагадаємо, що ціна на нафту WTI досягла мінімуму вперше з 2002 року