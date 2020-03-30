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Ціна на нафту WTI досягла мінімуму вперше з 2002 року

Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI становила 19,48 долара за барель (мінус 8,5%). Пізніше вона піднялася до 20,4 долара за барель (мінус 5,5%)
Під час торгів на біржі ICE в Лондоні вартість ф'ючерсу на нафту марки WTI опускалася нижче 20 доларів за барель вперше з 2002 року.
Ціна на нафту WTI досягла мінімуму вперше з 2002 року Фото: Укрінформ

Про це свідчать дані торгів, зазначає "Укрінформ".

Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI становила 19,48 долара за барель (мінус 8,5%). Пізніше вона піднялася до 20,4 долара за барель (мінус 5,5%).

Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в червні 2020 року на відкритті торгів падала на 7,92% - до 23,01 долара за барель. Пізніше барель Brent піднявся до 23,5 долара (мінус 6,1%).

Нагадаємо: нафта почала дешевшати в січні (з $63 до $56 за барель) після спалаху коронавірусу та зниження попиту на паливо, що стався після нього. Новина 6 березня про розірвання угоди ОПЕК+ спровокувала обвал цін. Якщо 4 березня барель Brent був на рівні $51, то через п'ять днів - трохи більше $34.

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30 03 2020 09:35
ТЕГИ: нафта
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