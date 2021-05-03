БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПісля рішення країн ОПЕК+ 4 березня не послаблювати обмеження на видобування нафти у квітні ціни на нафту продовжили зростати 5 березня, ф'ючерси на нафту WTI вперше з 2018 року перетнули 65 доларів за барель.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нафта WTI вперше з 2018 року сягнула 65 доларів за барель
Ф’ючерси WTI вперше зросли до понад 65 доларів за барель, а саме до 65,08 долара (+1,53%)
Фото: oilngases.ru
Ціна на Brent становить 68,22 долара за барель (+1,38%) - за два дні ціна зросла на понад 4 долари, повідомляє "Економічна правда". Ф’ючерси WTI (West Texas Intermediate) вперше зросли до понад 65 доларів за барель, а саме до 65,08 долара (+1,53%).
Фото: Економічна правда
Як пише Reuters, після заяви країн ОПЕК+ Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на нафту марки Brent на 5 - до 75 доларів за барель у другому кварталі. У третьому кварталі цьогоріч прогнози становлять 80 доларів за барель. UBS також підвищив прогноз Brent до 75 доларів за барель, а WTI до 72 доларів у другій половині 2021 року.
Нагадаємо, що напередодні нафта дешевшала на очікуваннях збільшення поставок ОПЕК+
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05 03 2021 13:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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