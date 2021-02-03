Нафта дешевшає на очікуваннях збільшення поставок ОПЕК+
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $62,93 за барель, що на $0,76 (1,19%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $ 59,83 за барель, що на $0,81 (1,34%) нижче від рівня на закриття ринку в понеділок. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $63,69 і $60,64 відповідно.
"Побоювання з приводу збільшення поставок ОПЕК + і припинення добровільного скорочення видобутку Саудівською Аравією на 1 млн бар./добу. (б / д) цього місяця чинили тиск на ціни на нафтові котирування", - сказав Сатору Йошида, аналітик Rakuten Securities.
Міністерський саміт групи має відбутися цього четверга. На порядку денному переговорів може виникнути питання про збільшення поставок на 1,5 млн б/д.
Видобуток нафти ОПЕК знизився в лютому завдяки добровільним скороченню видобутку Саудівською Аравією.
Настрої учасників ринку також погіршилися через слабкі дані щодо виробничого сектору Китаю. Зростання виробничої активності в КНР у лютому впало до 9-місячного мінімуму, що може знизити попит на нафту в країні і чинити тиск на світові ціни.
Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 62,86 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,30 долара за барель, що на 39 центів нижче за рівень закриття торгів ($63,69).
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