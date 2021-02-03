Нафта дешевшає на очікуваннях збільшення поставок ОПЕК+

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 2 березня, на очікуваннях збільшення поставок сировини групою ОПЕК +, а також на уповільненні попиту в Китаї.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $62,93 за барель, що на $0,76 (1,19%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $ 59,83 за барель, що на $0,81 (1,34%) нижче від рівня на закриття ринку в понеділок. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $63,69 і $60,64 відповідно.

"Побоювання з приводу збільшення поставок ОПЕК + і припинення добровільного скорочення видобутку Саудівською Аравією на 1 млн бар./добу. (б / д) цього місяця чинили тиск на ціни на нафтові котирування", - сказав Сатору Йошида, аналітик Rakuten Securities.

Міністерський саміт групи має відбутися цього четверга. На порядку денному переговорів може виникнути питання про збільшення поставок на 1,5 млн б/д.

Видобуток нафти ОПЕК знизився в лютому завдяки добровільним скороченню видобутку Саудівською Аравією.

Настрої учасників ринку також погіршилися через слабкі дані щодо виробничого сектору Китаю. Зростання виробничої активності в КНР у лютому впало до 9-місячного мінімуму, що може знизити попит на нафту в країні і чинити тиск на світові ціни.

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 62,86 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,30 долара за барель, що на 39 центів нижче за рівень закриття торгів ($63,69).

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