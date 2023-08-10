Нафта з росії пробила цінову стелю G7, США мають відреагувати

Ціни на частину російського експорту нафти і нафтопродуктів перевищили цінові обмеження, які встановили G7.

Тому адміністрація президента США Джо Байдена планує застосувати низку кроків, аби введені ліміти виконувалися на практиці.

Про це пишеReuters.

"Ціни на більшість російського експорту палива з Балтійського та Чорноморського регіонів нині перевищують ціновий ліміт, встановлений у лютому коаліцією на чолі з G7, яка має на меті обмежити доходи Москви після її вторгнення в Україну",- повідомляє агенство.

Мова йде про вартість експортованого з росії дизельного пального, газойлю, нафти та мазуту. Зазначається, що таке зростання обумовлено стрімким підвищенням світових цін на паливо інших країн на тлі високого попиту та низького рівня запасів.

"Адміністрація Байдена має намір розширити контакти із західними торговими домами, страховикам і власниками танкерів, щоби нагадати їм про необхідність дотримання обмежень на ціни", - йдеться в матеріалі.

Білий дім планує використати "м’яку" тактику замість погроз суворими заходами потенційним порушникам, оскільки це може підірвати енергетичні ринки.