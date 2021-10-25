Нафта знову на семирічних максимумах після заяв Саудівської Аравії

Ціни на нафту зросли до рівня 2014 року після заяв Саудівської Аравії щодо "обережності" ОПЕК+ у ринковій політиці.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Принц Абдулазіз бін Салман заявив, що ОПЕК+ слід дотримуватися обережного підходу у питанні світової пропозиції нафти.

Він заявив, що через подальше поширення COVID-19 залишається активним ризик світовому попиту на нафту. Саудівська Аравія є засновницею Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Нафта марки Brent 25 жовтня торгувалася на рівні 86,3 долара за барель (+0,92%) за грудневим контрактом. Нафта West Texas Intermediate (WTI) сягнула 84,72 (+1,15%) дол за барель.

У кризовий рік через стрімке падіння попиту на нафту країни ОПЕК+ домовилися про рекордні скорочення видобутку. Наприкінці 2020 року воно становило 7,7 млн бареля/добу, що є 8% світової пропозиції.

Згодом обмеження почали поступово згортати, і наразі пропозицію збільшують на 400 млн б/д на місяць. План переглядають щомісяця. 4 листопада ОПЕК+ визначиться з програмою у грудні.

В умовах відновлення світової економіки, на ринку спостерігається вищий попит на нафту, що піднімає на неї ціни. Водночас бік бізнесу очікує від організації збільшення видобутку.