Нафтобаза, що згоріла в Севастополі, забезпечувала паливом флот рф – Генштаб

Після пожежі містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів.

Нафтобаза, яка згоріла в Севастополі, забезпечувала паливом Чорноморський флот рф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Слід зазначити, що дана нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту рф, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України. Мішенями російських терористів ставали мирні люди та цивільні об’єкти", - зазначили в Генштабі.

Там додали, що після пожежі містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів.

"У свою чергу, відчуваючи початок так званого "гарячого курортного сезону" в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нічний вибух 29 квітня на нафтобазі в окупованому Севастополі знищив понад 10 резервуарів із нафтопродуктами загальною місткістю 40 тисяч тонн.