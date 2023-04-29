Вибух у Севастополі знищив більше 10 резервуарів з нафтопродуктами для ЧФ

Нічний вибух на нафтобазі в окупованому Севастополі знищив понад 10 резервуарів із нафтопродуктами загальною місткістю 40 тисяч тонн.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Бавовна" у Севастополі — Божа кара, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора", - заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Знищені нафтопродукти були призначені для Чорноморського флоту держави-агресора, додав Юсов.

"Україні відомо про масштаби розкрадань як на цій нафтобазі, так і на інших подібних кримських об'єктах. "Варто зазначити, що нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади нафтопродуктів та інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах окупантів. Це, безумовно, розширює можливості українських Сил безпеки і оборони", - підсумував представник ГУР.