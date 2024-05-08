Рада дозволила мобілізуватися до ЗСУ деяким категоріям засуджених

Це не стосується ґвалтівників і державних зрадників.

Верховна Рада дозволила мобілізуватися деяким категоріям ув'язнених. Дозвіл не стосується засуджених за умисне вбивство двох і більше людей, зґвалтування і злочини проти основ національної безпеки. За законопроєкт №11079-1 у другому читанні проголосували 279 нардепів.

Про це повідомили народні депутати у соцмережах.

Так, Олексій Гончаренко наголосив, що вбивці і ґвалтівники мобілізуватися не зможуть.

"Засуджені за тяжкі умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки – не будуть мобілізовані!" – сказав він.

Його колега по фракції Ірина Геращенко повідомила, що законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу та інших законів щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності передбачає: