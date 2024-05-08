Рада дозволила мобілізуватися до ЗСУ деяким категоріям засуджених
Верховна Рада дозволила мобілізуватися деяким категоріям ув'язнених. Дозвіл не стосується засуджених за умисне вбивство двох і більше людей, зґвалтування і злочини проти основ національної безпеки. За законопроєкт №11079-1 у другому читанні проголосували 279 нардепів.
Про це повідомили народні депутати у соцмережах.
Так, Олексій Гончаренко наголосив, що вбивці і ґвалтівники мобілізуватися не зможуть.
"Засуджені за тяжкі умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки – не будуть мобілізовані!" – сказав він.
Його колега по фракції Ірина Геращенко повідомила, що законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу та інших законів щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності передбачає:
- зміни до Кримінального кодексу щодо умовно-дострокового звільнення людей для їх участі у військовій службі за контрактом встановлення відповідальності за ухилення від такої служби
- рішення про умовно-дострокове звільнення осіб для їх участі у військовій службі за контрактом зможе приймати суд
- врегулювання порядку умовно-дострокового звільнення від покарання осіб для їх участі у військовій службі за контрактом
- зміни до закону про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі – щоб командири військових частин були відповідальні за адміністративний нагляд
- зміни до закону про військовий обов’язок і військову службу, щоб встановити особливості прийняття, проходження та звільнення з військової служби осіб, умовно-достроково звільнених для військової служби за контрактом, а також вирішити питання їх соціального та правового захисту.