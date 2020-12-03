Нафтогаз анонсував зниження цін на газ у березні
Про це повідомили у пресслужбі Нафтогазу, зазначає "Громадське".
"Ціна на газ для населення вже зараз найнижча з квітня 2016 року, і в березні знизиться ще. Це не зважаючи на девальвацію, інфляцію і зростання середньої заробітної плати", - заявили у компанії.
Зниження цін на газ відбувається завдяки тому, що ціни падають у Європі, зазначають у "Нафтогазі". Через теплу зиму та великі запаси газу у Європі його вартість продовжує падати, оскільки пропозиція перевищує попит.
Там додають, що раніше для того, аби знизити ціни на газ потрібно було проводити переговори у Москві, однак після реформ на газовому ринку Україна може купувати газ за ринковою ціною у ЄС.
У лютому "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 15%.
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