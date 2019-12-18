Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"Нафтогаз" готовий взяти участь в УРП-конкурсі щодо шельфової ділянки "Дельфін"

За його словами, компанія має намір брати участь в конкурсі на умовах угоди про розподіл продукції (УРП) в партнерстві з "великим глобальним партнером"
Коболєв зазначив, що шельф є одним з пріоритетних напрямів для збільшення видобутку газу в країні поряд з глибоким бурінням традиційних покладів і розробкою нетрадиційного газу (tight gas).
"Нафтогаз" готовий взяти участь в УРП-конкурсі щодо шельфової ділянки "Дельфін" Андрій Коболєв. Фото: lb.ua

НАК "Нафтогаз України" готовий взяти участь в конкурсі на розробку вуглеводнів на шельфовій ділянці Чорного моря "Дельфін", повідомив глава правління НАК Андрій Коболєв у вівторок на гала-вечорі журналу "НВ" "Світ у 2020 році", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, компанія має намір брати участь в конкурсі на умовах угоди про розподіл продукції (УРП) в партнерстві з "великим глобальним партнером".

Коболєв зазначив, що шельф є одним з пріоритетних напрямів для збільшення видобутку газу в країні поряд з глибоким бурінням традиційних покладів і розробкою нетрадиційного газу (tight gas).

Як повідомлялося, Кабінет міністрів в квітні 2019 року оголосив конкурс на розробку вуглеводнів в межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря на умовах УРП, закінченням терміну дії програми на 50 років. Одночасно у вересні Кабмін скасував свою постанову про СРП-конкурс щодо "Дельфіну", оскільки термін подачі заявок на участь у ньому становив 60 днів, що на 30 днів менше терміну, відпущеного для подачі заявок на конкурс з дев'яти ділянок на суші.

Глава Державної служби геології і надр (Держгеонадра) Роман Опімах в грудні зазначав, що новий конкурс на розробку вуглеводнів на шельфі Чорного моря на підставі угод про розподіл продукції (УРП) може бути оголошений в березні 2020 року.

Читайте також: "Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 12 2019 13:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.