"Нафтогаз" готовий взяти участь в УРП-конкурсі щодо шельфової ділянки "Дельфін"

За його словами, компанія має намір брати участь в конкурсі на умовах угоди про розподіл продукції (УРП) в партнерстві з "великим глобальним партнером"

Коболєв зазначив, що шельф є одним з пріоритетних напрямів для збільшення видобутку газу в країні поряд з глибоким бурінням традиційних покладів і розробкою нетрадиційного газу (tight gas).

НАК "Нафтогаз України" готовий взяти участь в конкурсі на розробку вуглеводнів на шельфовій ділянці Чорного моря "Дельфін", повідомив глава правління НАК Андрій Коболєв у вівторок на гала-вечорі журналу "НВ" "Світ у 2020 році", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, компанія має намір брати участь в конкурсі на умовах угоди про розподіл продукції (УРП) в партнерстві з "великим глобальним партнером".

Коболєв зазначив, що шельф є одним з пріоритетних напрямів для збільшення видобутку газу в країні поряд з глибоким бурінням традиційних покладів і розробкою нетрадиційного газу (tight gas).

Як повідомлялося, Кабінет міністрів в квітні 2019 року оголосив конкурс на розробку вуглеводнів в межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря на умовах УРП, закінченням терміну дії програми на 50 років. Одночасно у вересні Кабмін скасував свою постанову про СРП-конкурс щодо "Дельфіну", оскільки термін подачі заявок на участь у ньому становив 60 днів, що на 30 днів менше терміну, відпущеного для подачі заявок на конкурс з дев'яти ділянок на суші.

Глава Державної служби геології і надр (Держгеонадра) Роман Опімах в грудні зазначав, що новий конкурс на розробку вуглеводнів на шельфі Чорного моря на підставі угод про розподіл продукції (УРП) може бути оголошений в березні 2020 року.

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