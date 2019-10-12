"Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13%
"Нафтогаз" знизив на грудень ціну на газ для населення на 13% - до 4 277 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат), повідомляє "Економічна правда".
"Незважаючи на те, що за результатами біржових торгів ринкова ціна газу на українському ринку за останній місяць не знижувалася, регульована ціна в грудні 2019 року знизилася відповідно до заявленої вартості розмитненого в листопаді газу", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, "Нафтогаз" пропонує гарантовану ціну, яка буде діяти з 1 січня 2020 року до кінця опалювального сезону.
Гарантована ціна зафіксована на рівні 5500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів).
"Ця пропозиція дозволить захистити побутових споживачів від різкого подорожчання газу, яке може відбутися в 1 кварталі 2020 року", - заявили у компанії.
Зазначається, що гарантована ціна на 12% нижче, ніж регульована ціна, по якій "Нафтогаз" продавав газ захищеним споживачам в січні-квітні 2019 року. Тоді оптова ціна для споживачів в рамках ПСО становила 6 236 грн за тисячу кубометрів.
"Кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів в кожному регіоні залежить від витрат на транспортування газу магістральними і регіональними газопроводами, а також від націнки газзбутів.
З урахуванням поточних транспортних тарифів кінцева роздрібна ціна з ПДВ складе від 7,2 до 7,8 грн за куб. м газу (проти 8,5 грн за куб. м в 1 кварталі 2019 року)", - пояснили в "Нафтогазі".
Нагадаємо, що "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 11,7%
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