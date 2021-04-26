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"Нафтогаз" назвав фіксований річний тариф для населення

"Фіксований" тарифний план не передбачає жодних передплат
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" оголосила про переведення клієнтів на новий річний тарифний план "Фіксований".
"Нафтогаз" назвав фіксований річний тариф для населення Фото: newzz.in.ua

Як повідомляє "Укрінформ" із посиланням на ГК "Нафтогаз України", це відбудеться з 1 травня, повідомляє "Укрінформ".

Ціна на газ від ГК "Нафтогаз України", яку компанія встановлює з 1 травня 2021 року і до 30 квітня 2022 року, становить 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

"Компанія запропонувала своїм клієнтам найвигіднішу ціну на газ серед постачальників на ринку", - наголошують у "Нафтогазі".

Зазначається, що "Фіксований" тарифний план не передбачає жодних передплат. Як і раніше, клієнти мають сплатити лише за спожитий об’єм газу за фіксованою ціною до 25-го числа кожного місяця. Новий тарифний план доступний для отримувачів пільг та субсидій, уточнюють у компанії.

Нагадаємо, що у літні місяці 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме мінімуми аналогічного періоду минулого року.

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26 04 2021 09:16
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